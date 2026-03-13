Termina volcado en arroyo por una falla en los frenos

Un percance automovilístico registrado en el municipio de Palenque dejó como saldo daños materiales, varias personas con golpes leves y momentos de gran tensión para los ocupantes del vehículo involucrado.

De acuerdo con información recabada en el lugar, el accidente sucedió sobre el camino de terracería que comunica a la colonia Pakal Ná con el plantel del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach).

En este punto, el conductor de un automóvil Nissan Tsuru circulaba por un tramo con pendiente. Sin embargo, al llegar a la parte alta del camino, presuntamente presentó una falla mecánica en el sistema de frenos.

Ante esta situación, la unidad comenzó a descender de reversa sin control. El automovilista intentó maniobrar para evitar caer, pero terminó perdiendo el control del volante, lo que provocó que el sedán saliera del camino y volcara en un pequeño arroyo ubicado a un costado de la vía.

Afectados

Después del accidente, el conductor y sus acompañantes resultaron con golpes contusos, por lo cual fueron auxiliados por socorristas que acudieron al sitio para brindarles atención médica.

Elementos de distintas corporaciones policiacas también se presentaron para tomar conocimiento y abanderar la zona, con el fin de prevenir otro percance mientras se llevaban a cabo las maniobras de rescate.

Por último, con apoyo de una grúa, el automóvil fue sacado del arroyo y posteriormente trasladado a un corralón en donde permanecerá mientras se realizan los trámites correspondientes para el deslinde de responsabilidades.