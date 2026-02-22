Termina volcando bajo puente en la Costera

Un aparatoso accidente se registró sobre la carretera Costera, que conecta a Tonalá con Pijijiapan, luego de que un automovilista perdiera el control de su unidad y terminara volcado bajo un puente a la altura del kilómetro 107, cerca de la comunidad Rubén Márquez.

De acuerdo con testigos, el conductor circulaba con normalidad cuando por causas aún no determinadas, el vehículo se salió del camino y cayó en la parte baja del puente, donde quedó con las llantas hacia arriba.

Reporte

El fuerte impacto alertó a personas que se encontraban en las inmediaciones, quienes dieron aviso a los cuerpos de emergencia.

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil y policías municipales, quienes auxiliaron al afectado. Tras la valoración, se informó que presentaba golpes menores, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

La unidad siniestrada fue asegurada y posteriormente retirada con apoyo de una grúa para su traslado al corralón correspondiente, donde se llevarán a cabo los trámites legales y el deslinde de responsabilidades en las próximas horas.