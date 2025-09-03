Terminan heridas al ser embestidas por vehículo

Con severas fracturas y lesiones resultaron dos personas del sexo femenino en la ciudad de Tapachula, esto al ser colisionada la motocicleta en la que se desplazaban por una camioneta, cuyo conductor pretendió darse a la fuga pero le fue impedido por vecinos.

Los hechos ocurrieron sobre la 9.ª avenida Norte entre 21.ª y 23.ª calle Oriente, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia y de seguridad.

Se dijo que las féminas circulaban en una motocicleta Yamaha de color rojo, cuando fueron atropelladas por una camioneta JAC, acabando ambas malheridas sobre la banqueta.

Retienen a conductor

El conductor intentó escapar del lugar, sin embargo, trabajadores y vecinos de la zona que se percataron del percance le dieron alcance y lo retuvieron, mientras llegaban elementos de las corporaciones policiacas, para que se hiciera responsable del percance.

Paramédicos de Servicios Auxiliares de Emergencia (SAE) se presentaron para brindar los primeros auxilios a las afectadas, una de las cuales tenía un posible traumatismo craneoencefálico y su estado de salud fue reportado como delicado. La otra resultó con una fractura de tibia y peroné, además de diversas lesiones.

Por ello, las dos fueron trasladadas a un hospital para que recibieran atención médica especializada.

Asimismo, personal de la Guardia Estatal Preventiva de Vialidad se encargó de comenzar las investigaciones para determinar las responsabilidades.

Tanto la camioneta como la motocicleta fueron transportadas a un corralón oficial, donde serían puestas a disposición del Ministerio Público.