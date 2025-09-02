Terminan su parranda estampados en casa

Lo que comenzó como una noche de convivencia terminó en un aparatoso percance, cuando los ocupantes de una camioneta Toyota Hilux se estrellaron contra un domicilio en la comunidad La Unión, ubicada en la zona rural de la ciudad de Palenque.

De acuerdo con los primeros datos recabados, el accidente sucedió en las últimas horas de la noche del domingo. El vehículo se desplazaba a exceso de velocidad por las calles principales de la localidad.

Testigos refirieron que el conductor y sus acompañantes, aparentemente bajo los efectos del alcohol, hacían maniobras temerarias hasta que perdió el control del volante, por lo que la pick up derrapó varios metros y finalmente se estampó contra la fachada de una casa particular.

El estruendo alarmó a vecinos que salieron de inmediato para auxiliar y al mismo tiempo reportaron el hecho a las autoridades.

Aunque el incidente causó daños materiales considerables en la vivienda y en el propio vehículo, hasta el cierre de la edición no se había confirmado oficialmente si hubo personas lesionadas.

Al sitio acudieron elementos de diferentes corporaciones policiacas para tomar conocimiento del siniestro, brindar seguridad a la familia afectada y coordinar el retiro de la Hilux.

Se espera que en las próximas horas se determinen responsabilidades y se evalúen los costos de reparación de la casa afectada.

Este hecho se suma a la lista de accidentes viales relacionados con el consumo de alcohol y la falta de precaución al manejar, un problema que persiste en las zonas urbanas y rurales del municipio.

Por ello, reiteraron el llamado a la población a evitar conducir en estado inconveniente y respetar los límites de velocidad.