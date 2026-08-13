Tira tráiler carga de cerveza sobre el libramiento Norte

Un centenar de cartones de cerveza quedaron destrozados y esparcidos sobre el libramiento Norte, en Tuxtla Gutiérrez, luego de que la carga de un tractocamión se desplazara y saliera de la caja mientras circulaba por la rotonda del Asta Bandera.

El incidente ocurrió alrededor de las 22:40 horas, por lo que automovilistas reportaron a los números de emergencia lo que inicialmente parecía ser la volcadura de un camión de carga.

Riega la mercancía

Elementos de seguridad acudieron al sitio y confirmaron que la unidad permanecía sobre sus ruedas, pero parte de la mercancía había terminado sobre el pavimento.

De acuerdo con los primeros reportes, el tractocamión circulaba por la rotonda del Asta Bandera para incorporarse al libramiento Norte cuando, al realizar la maniobra, los cartones de cerveza se desplazaron dentro de la caja y terminaron cayendo en la vialidad.

Cientos de envases de cerveza quedaron rotos sobre el asfalto, por lo que fue necesario cerrar momentáneamente el paso vehicular para evitar otro accidente y permitir que se realizaran las labores de limpieza.

Elementos de la policía de Tuxtla Gutiérrez permanecieron en el lugar mientras se llevaba a cabo el retiro de la mercancía y del vehículo. Los trabajos se prolongaron durante aproximadamente tres horas, hasta que la vialidad quedó nuevamente despejada y se restableció la circulación.

El accidente no dejó personas lesionadas y no fue necesario solicitar la presencia de servicios médicos. Las autoridades realizaron las labores correspondientes para retirar los restos de los envases y garantizar que la vialidad pudiera ser reabierta a la circulación.