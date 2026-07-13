Toma mal una curva e invade el carril de moto

El fin de semana un motociclista falleció al verse involucrado en un choque contra un automóvil sobre la carretera que comunica a Comitán con el municipio de La Independencia. El presunto responsable abandonó el vehículo y escapó del lugar.

El accidente ocurrió a la altura del desvío hacia la ranchería Chitijá. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un automóvil Honda de color rojo presuntamente circulaba a exceso de velocidad y, al tomar una curva, perdió el control de la unidad, invadiendo el carril contrario.

En ese momento impactó de frente contra una motocicleta Italika de color negro, provocando la volcadura del sedán. A consecuencia del fuerte encontronazo, el motorista salió proyectado y quedó tendido sobre la carpeta asfáltica, donde perdió la vida de manera instantánea.

Se dio a la fuga

Paramédicos acudieron al sitio para brindar auxilio; sin embargo, al valorar a la víctima confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Del conductor del automóvil no se tuvo información, ya que presuntamente huyó luego de abandonar la unidad.

Peritos de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver, que fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde permanecerá en espera de ser identificado y reclamado por sus familiares.

Elementos de la Guardia Estatal Vial se hicieron cargo del accidente y ordenaron el traslado de ambos vehículos al corralón, mientras el Ministerio Público (MP) continúa con las investigaciones para deslindar responsabilidades en las próximas horas.