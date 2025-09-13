Topes recién construidos causan primer accidente

Un automovilista se accidentó durante la madrugada de ayer en el tramo Comitán-San Cristóbal de Las Casas al perder el control en los topes que recién fueron construidos por pobladores de La Floresta, perteneciente a la demarcación comiteca. Esto ha provocado malestar entre transportistas y automovilistas particulares, quienes solicitaron que sean destruidos para prevenir más percances pues se encuentran en plena curva.

Se fue a la cuneta

El accidente ocurrió aproximadamente a las 06:00 horas en el kilómetro 137 de la carretera federal, en el entronque a la localidad mencionada.

El automovilista conducía un Volkswagen Jetta de color blanco, e iba rumbo a Teopisca cuando de pronto perdió el control del volante.

Por ello invadió el carril contrario, cayó a la cuneta y acabó estrellándose contra el paredón. La unidad automotriz presentó fallas que imposibilitaron que continuará con su recorrido, por lo cual los trabajadores del servicio de grúas llegaron para remolcarla a un taller para su reparación.

Más topes

El incidente provocó la reacción de la ciudadanía, que reclamó la construcción de estos topes en plena curva. Urgieron a las autoridades competentes para que los destruya y se prevengan más accidentes que puedan ser fatales.

En este tramo de 80 kilómetros que comunica a los municipios de Comitán y San Cristóbal de Las Casas, se han contabilizado al menos 100 topes; 51 entre Teopisca y San Cristóbal, así como 47 entre Teopisca y Comitán.