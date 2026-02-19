Toro lo patea en el rostro en carnaval

Gravemente lesionado fue como acabó un joven durante el Carnaval de San Juan Chamula, debido a que un toro lo pateó en el rostro mientras lo montaba.

De acuerdo a los primeros reportes, la persona del sexo masculino quedó inconsciente por varios minutos, presentando una lesión de gravedad en uno de los ojos.

Perdió un ojo

Personas que se encontraban en el lugar de los hechos, al percatarse de lo ocurrido corrieron para auxiliarlo mientras permanecía tirado inerte sobre el piso.

El malherido individuo fue identificado con el nombre de Mario “N”, quien debido a lo brutal del golpe perdió un ojo, según reportaron las autoridades.

Testigos mencionaron que el joven, habitante del municipio indígena, intentó brincar al toro pero éste lo lanzó al piso, donde le aventó una patada que le dio justo en uno de los ojos. Tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital.

Festividad

El Carnaval de San Juan Chamula (K’in Tajimoltik) es una tradición del pueblo tsotsil en el que los lugareños a través de esta fiesta expresan su riqueza cultural y su vitalidad comunitaria.

Durante los días de carnaval hay música, danza, cultura y tradición, corrida de toros, guerra simbólica entre México y Guatemala, Danza del Tigre, así como la purificación de banderas sobre fuego, etcétera.

Entre las actividades destaca la Danza de los Maxes (monos), rituales religiosos con gran colorido que culmina un día antes del Miércoles de Ceniza.