Torton causa choque al atravesarse de pronto

Sobre la vía de comunicación que conecta al libramiento coiteco con el tramo hacia Tuxtla Gutiérrez, se registró un accidente vehicular que saldó con una persona del sexo femenino lesionada, daños materiales y severas afectaciones al tránsito.

El percance ocurrió a la altura del poblado La Navidad, donde —según versiones de testigos— un camión tipo torton intentó incorporarse a la cinta asfáltica sin las debidas precauciones, atravesándose de pronto al paso de un automóvil compacto Nissan March.

La mala maniobra provocó que el conductor del vehículo particular no pudiera evitar el impacto, generándose un fuerte choque que dejó con lesiones a una mujer que viajaba como copiloto.

Hospitalizada

Tras el incidente, automovilistas que circulaban por la zona dieron aviso a los servicios de emergencia, lo que permitió la pronta llegada de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención prehospitalaria a la lesionada y posteriormente la trasladaron a un hospital.

Elementos de la Guardia Nacional (GN) acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, llevar a cabo el peritaje correspondiente y coordinar las maniobras para el retiro de las unidades involucradas.

El percance ocasionó complicaciones en la circulación, ya que ambos carriles quedaron parcialmente bloqueados, obligando a los conductores a desviarse por un camino de terracería a un costado de la vía para continuar su trayecto.

Autoridades exhortaron a los operadores de transporte de carga y automovilistas en general a extremar precauciones al momento de incorporarse a carreteras.