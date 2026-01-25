Torton y auto destruyen barra de contención

La tarde del sábado un aparatoso accidente se registró en el tramo carretero Tapachula-Huixtla, a la altura del puente del río Huehuetán, dejando daños materiales por varios miles de pesos.

Los involucrados eran un camión de carga y un automóvil, los cuales quedaron incrustados en el muro de contención central de la vía.

La unidad pesada era un torton que transportaba material vegetal y el sedán un Nissan Tsuru de color blanco. Destruyeron varios módulos de la estructura de contención.

A causa del percance la circulación vehicular se vio afectada en ambos sentidos, movilizando a los cuerpos de emergencia y de seguridad que acudieron para brindar atención a los afectados.

Se dijo que el conductor del automóvil resultó con lesiones, así que tuvo que ser trasladado a un hospital.

Posible causa

Presuntamente el exceso de velocidad o una falla mecánica pudo ser lo que provocó el percance, pero serán las autoridades quienes lo determinen tras las pesquisas.

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos se hizo cargo de iniciar el procedimiento relacionado con el accidente y ordenar el retiro de las unidades con apoyo de grúas.

Los daños materiales fueron de alta consideración, tanto en las unidades involucradas como en la infraestructura urbana.