Trabajador cae desde cuarto piso de casa

Gravemente lesionado fue como terminó una persona del sexo masculino, de oficio velador, luego de caer desde el cuarto piso de una vivienda en la colonia Primero de Enero, ubicada en la zona norte de la gélida ciudad de San Cristóbal de Las Casas.

Accidente

Personal de primeros auxilio que acudió para tomar conocimiento, reportó que el accidente ocurrió antes de la medianoche del lunes, cuando el hombre de aproximadamente 25 años de edad caminaba por la azotea.

Hechos

De manera accidental perdió el equilibrio, precipitándose desde una altura considerable; sin embargo, otros indicaron que aparentemente se encontraba en presunto estado de ebriedad.

Habitantes de la zona fueron los primeros en auxiliarlo y solicitar el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Socorro

Paramédicos de Protección Civil se presentaron al lugar de los hechos para brindarle la atención médica, estabilizarlo y luego trasladarlo de urgencia al hospital de Las Culturas.

Se dio a conocer que el impacto no fue mortal, gracias a que el individuo cayó sobre un montículo de tierra y grava.

Los socorristas exhortaron a la ciudadanía a extremar precauciones.