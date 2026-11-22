Un trabajador de la construcción salvó la vida tras quedar sepultado parcialmente en un derrumbe de tierra registrado la mañana de este sábado en el barrio de San Ramón, en San Cristóbal de Las Casas.

Fueron sus compañeros quienes actuaron de inmediato para excavar con palas y picos en tanto llegaban los grupos de auxilio, quienes lograron liberarlo.

Protección Civil Municipal reportó que rescató al trabajador de 19 años atrapado en la zanja donde se realizan trabajos de rehabilitación de drenaje. Se señaló que quedó atrapado por un desprendimiento de tierra mientras realizaba labores en la obra de drenaje, ubicada en la esquina de prolongación Puebla y Ramón Larráinzar del barrio sancristobalense.

El joven quedó sepultado por material arenoso hasta la altura de la pelvis, con ambas extremidades inferiores atrapadas en una zanja de aproximadamente 1.50 metros de profundidad. Tras el accidente, comenzaron a utilizar herramientas manuales para retirar la tierra y evitar mayores desprendimientos. Durante el rescate, que permitió liberar completamente al joven en aproximadamente 10 minutos, se mantuvo vigilancia constante de sus signos vitales y estado de conciencia.

Una vez liberado, paramédicos le brindaron atención prehospitalaria y realizaron una valoración médica completa.

Se encontraba consciente, orientado y estable, sin lesiones visibles, hemorragias ni alteraciones en la movilidad o sensibilidad de sus extremidades, por lo que fue clasificado en código verde y no requirió traslado hospitalario.