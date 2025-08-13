Tractocamión acaba recostado sobre carretera

Un aparatoso accidente se registró durante la tarde del martes en el tramo carretero que va del municipio de Tapachula a Puerto Madero, debido a que el chofer de un tractocamión perdió el control del volante, lo que hizo que saliera de la vía de comunicación y terminara volcando.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a 200 metros de la entrada hacia el hospital regional, dejando daños materiales considerables, los cuales fueron valuados en varios miles de pesos.

Perdió el control

Se dio a conocer que la unidad de carga, con cabezal de color azul y caja seca de color blanco, se desplazaba con dirección a Puerto Chiapas cuando ocurrió el percance.

Presuntamente sucedió por el exceso de velocidad al que era manejado el tráiler. Al abandonar la cinta asfáltica acabó recostado sobre uno de sus costados, aunque a pesar de lo aparatoso del incidente el conductor afortunadamente salió casi ileso.

Rápidamente reportaron el percance, por lo que se movilizaron los elementos de las corporaciones policiacas y personal de Protección Civil que le realizaron la valoración médica al conductor, quien únicamente presentaba golpes leves y crisis nerviosa, así que no fue necesario hospitalizarlo.

Los agentes de la Guardia Nacional División Caminos al llegar se hicieron cargo de iniciar las investigaciones relacionadas con el accidente, para deslindar responsabilidades.

La vialidad fue interrumpida momentáneamente mientras se realizaban las maniobras para retirar la pesada unidad.

Finalmente, las autoridades —una vez más— exhortaron a los conductores a manejar con precaución para evitar este tipo de percances.