Tractocamión pierde la carga y casi causa tragedia

En el barrio Orizaba, localizado en el municipio de Bochil, se dio un momento de verdadero peligro cuando un tráiler que transportaba blocks perdió parte de su carga justo en el momento en que una motocicleta, en la que viajaban un joven y una menor de edad, pasaba a su costado.

Por escasos segundos, ambos estuvieron a punto de ser aplastados.

Testigos señalaron que la unidad de carga circulaba aparentemente sin las correas adecuadas para asegurar el material para la construcción, lo que provocó que varios blocks cayeran sobre el camino.

Este hecho causó bastante tensión entre los testigos, debido a que la motocicleta estuvo a nada de ser impactada directamente.

Piden más seguridad

Inmediatamente después del accidente, los vecinos del lugar salieron y detuvieron tanto al tráiler como a un camión de basura que también pasaba por la zona.

Con ello, buscaban ejercer presión a las autoridades y exigir mejores medidas de seguridad vial ya que temen que una tragedia similar pueda ocurrir en cualquier momento.

Hasta el cierre de la edición, las autoridades municipales no habían dado a conocer un reporte oficial, pero los habitantes del barrio hicieron un llamado urgente para que se realicen operativos y se vigile que los vehículos pesados cumplan con las normas de seguridad.

Además, pidieron más presencia de agentes de Tránsito para prevenir futuros percances y proteger tanto a peatones como a conductores.