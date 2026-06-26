Tractocamión queda atorado en cuneta

A punto de volcar estuvo un tractocamión luego de salirse parcialmente de la carretera y quedar atrapado en una cuneta, sobre la vía que conecta los municipios de Ocosingo y Salto de Agua.

Salió en curva

El incidente se registró a la altura de la comunidad Potioja, donde —de acuerdo con los primeros reportes— el chofer habría perdido el control de la pesada unidad al tomar una curva, lo cual ocasionó que uno de los costados del vehículo abandonara la carpeta asfáltica.

Como consecuencia, el tráiler quedó inclinado y recargado sobre el borde de la vía de comunicación, sin llegar a volcar, aunque su posición representó un riesgo para quienes transitaban por el sitio y provocó una reducción del espacio disponible para la circulación.

Automovilistas que pasaban por la zona extremaron precauciones debido a la limitada visibilidad en ese tramo y al peligro de que la unidad pudiera desplazarse o volcar mientras permanecía atorada.

Tras el reporte, autoridades y cuerpos de auxilio acudieron al sitio para brindar apoyo, coordinar las maniobras necesarias y restablecer las condiciones de seguridad para el tránsito vehicular.

Hasta el momento no se reportaron personas lesionadas y las autoridades continuarán con las diligencias para determinar las causas exactas del incidente.