Tractocamión se accidenta en obra de tren

Una unidad de carga terminó accidentada la tarde del jueves, cuando el chofer de un tractocamión con góndola vivió momentos de verdadero pánico al volcarse mientras realizaba maniobras en la zona de obra del Tren Interoceánico, en el municipio de Palenque.

De acuerdo con datos recabados, el incidente tuvo lugar en el patio de maniobras que se construye a las afueras de la ciudad, en donde diariamente circulan decenas de unidades pesadas que abastecen de material pétreo la magna obra federal.

Se desestabilizó

Testigos relataron que el operador maniobraba su camión para descargar toneladas de grava en un tiro, cuando de manera repentina la góndola perdió estabilidad.

Se presume que una falla mecánica en el sistema hidráulico, aunado a un posible descuido en el manejo, provocó que la caja metálica se inclinara y acabara volcándose, arrastrando ligeramente al tractocamión.

El chofer, cuya identidad no fue revelada, logró salir por su propio pie y fue auxiliado de inmediato por otros trabajadores de la obra. Afortunadamente no presentó lesiones de consideración, por lo que no fue necesario trasladarlo a un hospital.

El percance dejó únicamente daños materiales, aunque la volcadura obligó a detener momentáneamente las maniobras en la zona para evitar mayores riesgos.

Bajo control

Representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), encargados de supervisar y resguardar la construcción, acudieron al sitio y tomaron conocimiento de la situación, confirmando que el hecho quedó bajo control sin mayores consecuencias.