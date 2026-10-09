Tractocamión se “monta” en muro de contención

Un tractocamión terminó “montado” sobre el muro de contención de un puente vehicular, luego de que el conductor presuntamente perdiera el control de la unidad mientras circulaba por el libramiento Sur de la capital chiapaneca.

El percance fue poco antes de la medianoche y dejó cuantiosos daños materiales, aunque no se reportaron personas heridas.

Esto fue reportado cerca de las 23:25 horas, a la altura de la 11.ª Poniente, en el tramo correspondiente al carril de oriente a poniente. Tras recibir el aviso, agentes de Tránsito y Vialidad Municipal se trasladaron al sitio para verificar lo sucedido y coordinar las acciones necesarias.

Al llegar, los agentes encontraron la pesada unidad, propiedad de una empresa privada, parcialmente fuera de su trayectoria y encima de las barras de contención laterales del puente.

La posición en la que quedó el vehículo representaba un riesgo para quienes transitaban por este punto, por lo cual fue necesario tomar medidas para prevenir otro accidente.

Mala maniobra

De acuerdo con los primeros reportes, una presunta maniobra inadecuada habría provocado que el operador perdiera el control del volante.

No hubo personas lesionadas. El saldo se concentró en las afectaciones materiales ocasionados al tractocamión y a la infraestructura urbana.

Para retirar la unidad fue necesaria la intervención de dos grúas equipadas con ancla, debido a las dimensiones y el peso del vehículo.

Las maniobras requirieron especial cuidado para liberar la contención sin provocar mayores daños, ni poner en riesgo al personal que participaba en los trabajos.

Durante el operativo, los elementos viales permanecieron en el lugar para supervisar las labores y mantener el orden en la circulación, mientras los operadores de las grúas llevaban a cabo las maniobras de rescate.

Después de casi tres horas de arduas labores, el tractocamión finalmente fue retirado del muro. Una vez concluidas, el tránsito en el libramiento Sur quedó restablecido con normalidad.