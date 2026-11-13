Tractocamión vuelca y bloquea la Costera

Con las llantas hacia arriba y atravesado sobre la carpeta asfáltica terminó un tráiler de doble remolque, conocido como full, luego de volcar durante las primeras horas del jueves en la carretera Pijijiapan-Mapastepec, lo que provocó el cierre parcial de la circulación en este tramo.

El percance fue reportado por automovilistas que transitaban por la vía, dentro de la demarcación pijijiapaneca, quienes alertaron sobre la presencia de la pesada unidad recostada a la altura del kilómetro 186.

El vehículo quedó sobre la vialidad y ocupó parte importante de los carriles, lo cual dificultó el paso de otros vehículos.

Perdió el control

Aunque hasta el momento no existe una versión oficial sobre las causas del percance, entre los primeros señalamientos surgió la posibilidad de que una maniobra inadecuada hubiera provocado que el chofer perdiera el control y se accidentara.

Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades. Al sitio acudieron elementos policiacos y personal de auxilio, quienes verificaron las condiciones del operador.

De acuerdo con los reportes disponibles, el hombre se encontraba estable, aunque presentaba una crisis nerviosa. En tanto, el tractocamión y sus remolques registraron daños considerables en la carrocería.

Labores de remoción

Para retirar la unidad fue necesaria la intervención de un servicio de grúas con plataforma, que llevó a cabo las maniobras para colocar el tráiler nuevamente sobre sus llantas y despejar la carretera.

Los trabajos se prolongaron durante varias horas, por lo que los conductores tuvieron que esperar o avanzar con precaución por la zona. Finalmente, una vez concluido el retiro de la pesada unidad, la circulación quedó restablecida y el tramo volvió a operar con normalidad.