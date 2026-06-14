Tragedia en autopista: 17 heridos y tres muertos

Tres personas sin vida y al menos 17 lesionados fueron el saldo de un aparatoso accidente carretero sucedido sobre la autopista Ocozocoautla-Las Choapas.

El percance ocurrió cerca de las 04:30 horas del sábado en el kilómetro 54+950, donde una camioneta SUV Ford Territory estuvo involucrada en un choque contra un autobús de pasaje que cubría la ruta Ciudad de México-Tuxtla Gutiérrez.

Trató de rebasar

De acuerdo con versiones preliminares recabadas en el lugar, una de las unidades intentó rebasar y se encontró de frente con la otra. La fuerza del impacto fue tal que ambas terminaron fuera de la carpeta asfáltica.

Tras la colisión, el autobús comenzó a incendiarse hasta quedar completamente reducido a chatarra. Por fortuna, los pasajeros lograron salir a tiempo y ponerse a salvo, evitando que la tragedia alcanzara mayores dimensiones, aunque muchos estaban heridos.

Sin embargo, la situación fue distinta para los ocupantes de la camioneta. Una mujer fue hallada sin vida a varios metros del vehículo, mientras que otra fémina y una bebé murieron al interior de la cabina, prensadas entre los fierros retorcidos.

Equipos de emergencia, paramédicos y elementos de diversas corporaciones acudieron al sitio para atender a los lesionados. Un hombre que viajaba en la SUV sobrevivió al accidente y fue trasladado de urgencia a un hospital para recibir atención médica.

Durante las diligencias, autoridades localizaron una identificación oficial a nombre de Martha Ruth “N”, con domicilio en la capital chiapaneca, por lo que se inició la búsqueda de familiares para informarles sobre lo sucedido a través de las redes sociales.

Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron el levantamiento de los cuerpos y comenzaron las investigaciones correspondientes para determinar con precisión cómo ocurrió el percance y deslindar responsabilidades conforme a la ley.

Durante cuatro horas de diligencias y peritajes, la circulación en la autopista permaneció cerrada durante varias horas hasta el retiro de los vehículos.