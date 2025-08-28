Tragedia en ejido: hombre muere electrocutado

Ayer por la mañana, se registró un trágico incidente en el ejido El Censo, donde una persona del sexo masculino, de aproximadamente 45 años de edad, perdió la vida tras recibir una fuerte descarga eléctrica, mientras realizaba labores en su parcela.

Descarga eléctrica

De acuerdo con los primeros reportes, el sujeto se encontraba trabajando en su terreno agrícola cuando de manera repentina entró en contacto con un cable de alta tensión, el cual se encontraba a muy baja altura, prácticamente rozando el suelo.

Pese a los intentos de los vecinos por auxiliarlo, nada pudieron hacer, ya que el impacto de la descarga fue fulminante.

Habitantes de la comunidad, señalaron que este riesgo ya se había reportado en reiteradas ocasiones a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sin que, hasta el momento, se realicen los trabajos necesarios para reparar o sustituir el cableado dañado.

Esta omisión, recalcaron, pone en evidencia la falta de atención y mantenimiento de la red eléctrica en la región.

El hecho generó consternación entre los pobladores, que acudieron al sitio para brindar apoyo a la familia del fallecido y al mismo tiempo expresar su indignación.

Hicieron un llamado a la CFE, para que atienda de manera urgente la situación, pues aseguran que otros cables presentan condiciones similares y representan un peligro latente, todo esto con el fin de evitar que una tragedia como la ocurrida, se repita en el futuro.