Tragedia en Pakal Ná: matan a sujeto en riña

La muerte de una persona del sexo masculino movilizó la mañana del domingo a corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia hacia la colonia Pakal Ná, en el municipio de Palenque, donde fue localizado sin signos vitales al interior de una construcción.

El reporte fue recibido a través del número de emergencias 911, en donde mencionaban que el individuo al parecer se encontraba inconsciente, lo que originó el despliegue de policías y paramédicos hasta un inmueble ubicado cerca de la estación del Tren Interoceánico y de una gasolinera de la zona.

Occiso

Al arribar, personal de Protección Civil confirmó que la víctima —un hombre cuya identidad no había sido establecida hasta el cierre de la edición— ya no contaba con signos vitales, por lo que el sitio fue asegurado para preservar los indicios.

Más tarde, peritos y un agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Selva acudieron para llevar a cabo las diligencias de ley, recabar evidencias e iniciar la carpeta de investigación por el delito de homicidio, además de ordenar el levantamiento del cadáver para trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo).

Presunta discusión

De acuerdo con versiones de vecinos, el ahora occiso presuntamente convivía con otras personas consumiendo bebidas alcohólicas antes de que ocurrieran los hechos, debido a una supuesta discusión al calor de las copas.

Preliminarmente, no se descarta que el caso esté relacionado con la presunta riña; sin embargo, serán las investigaciones de la Fiscalía las que determinen cómo ocurrió el deceso y, en su caso, la responsabilidad de los involucrados, asimismo, si fue asesinado a golpes o con un arma blanca.