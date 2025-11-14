Tragedia en San Benito: un ahogado y dos extraviados

Tres hombres fueron arrastrados por las fuertes olas del mar, uno de los cuales fue rescatado, pero lamentablemente falleció cuando era atendido por personal de la Secretaría de Marina-Armada de México.

Hasta el cierre de la edición los otros dos continuaban desaparecidos, por lo que se mantiene un operativo de búsqueda en la zona de San Benito y Puerto Madero, en el municipio de Tapachula.

Los jaló una ola

Se dijo que habían llegado a divertirse al mar e ingresaron a bañarse, siendo alcanzados y jalados hacia el fondo por una ola, por lo que ya no pudieron emerger.

Otros bañistas que se encontraban en la zona, al percatarse de esto dieron aviso a las autoridades, así que de inmediato el personal de la Armada de México activó un operativo de búsqueda y rescate, pudiendo localizar a uno de ellos.

El bañista fue sacado con vida y trasladado de urgencia al hospital naval, en donde falleció al momento de estar siendo atendido, por ello dieron aviso a las autoridades ministeriales que acudieron para levantar el cadáver e iniciar las investigaciones.

Personal de la Secretaría de Protección Civil Municipal confirmó la versión e informó que otras dos personas permanecen extraviadas, por lo cual se mantienen las acciones de búsqueda en el sitio.

En este lugar han ocurrido otros incidentes similares, incluso el pasado fin de semana un joven también fue arrastrado por el mar y su cuerpo fue localizado 48 horas después sin vida, mientras que otro fue rescatado y tuvo que ser hospitalizado.

Las autoridades han recomendado extremar precauciones al ingresar a nadar, principalmente por ser mar abierto; además, en las últimas semanas se ha registrado mar de fondo con fuertes oleajes, lo que incrementa los riesgos.

La Secretaría de Marina-Armada de México, Protección Civil y Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, mantienen la búsqueda de los dos desaparecidos.