Tragedia en Semana Santa: muere motorista

Un fatal accidente de tránsito ocurrido durante las últimas horas de la noche del Sábado de Gloria sobre la carretera Palenque-Catazajá, dejó como saldo una persona fallecida y cuantiosos daños materiales.

El percance se registró a pocos metros de la entrada a la comunidad Las Joyas, donde estuvieron involucrados el conductor de una unidad Urvan del transporte público, perteneciente a la cooperativa Pasbijola, con número económico 139, y un motociclista a bordo de una Italika RC150.

De acuerdo con los primeros reportes, una llamada al número de emergencias 9-1-1 movilizó a corporaciones policiacas y cuerpos de socorro. Al arribar al sitio, confirmaron que un hombre se encontraba tendido sobre la cinta asfáltica y ya no presentaba signos vitales.

La motocicleta resultó con severos daños tras el impacto. En tanto, el conductor de la unidad de transporte presuntamente abandonó el lugar, dejando el vehículo a corta distancia del sitio del accidente.

El fallecido fue identificado como Juan José “N” (47 años), cuyo cuerpo fue reconocido por familiares, quienes solicitaron respeto y discreción ante lo ocurrido.

De manera extraoficial, se indicó que al interior de la unidad de transporte se localizaron envases de bebidas alcohólicas; sin embargo, serán las autoridades de la Fiscalía de Distrito Selva las encargadas de realizar las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades y determinar las causas del percance.