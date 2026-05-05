Tragedia en Tapachula: Dos muertos y dos heridos

Dos personas sin vida y dos lesionadas fueron el saldo preliminar de un accidente ocurrido porque una camioneta salió de la carretera y terminó en el fondo de un barranco, esto en la zona media alta del municipio de Tapachula.

Un llamado al 911 alertó a las autoridades sobre el percance ocurrido a la altura de una central de beneficio de café en el cantón Providencia.

Por ello, se movilizaron los servicios de emergencia y de las instituciones de seguridad que corroboraron el lamentable hecho.

Afectados

Paramédicos de Protección Civil y de la Cruz Roja Mexicana al llegar localizaron a dos personas, un hombre y una mujer, que ya no contaban con signos vitales y a otras dos que presentaban graves lesiones, por lo cual fueron trasladadas de emergencia a un hospital.

Se dijo que el conductor de una camioneta de color rojo perdió el control del volante, precipitándose hacia el barranco.

Las personas fallecidas fueron identificadas como Débora “N” (40 años) y Alejandro “N” (70); en tanto, de los heridos no se proporcionaron sus nombres, pero se les reportó como delicados.

La zona fue acordonada y elementos de la Guardia Estatal Preventiva realizaron acciones para controlar la circulación, mientras se realizaban las labores de rescate.

Semefo

Después de varias horas de trabajo, los cuerpos de los dos fallecidos fueron rescatados y trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para practicarles la necropsia de ley y entregarlos a sus familiares.

Se dio a conocer que fue iniciada una carpeta de investigación por parte de las autoridades competentes para determinar las causas que originaron el percance, que pudo haber sido debido a alguna falla mecánica en la unidad.