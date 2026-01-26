Tragedia en Tres Marías: encontronazo e incendio

Una tragedia sacudió la carretera federal México-Cuernavaca durante las últimas horas de la noche del sábado, luego de que un automóvil particular y un autobús de pasajeros se vieran involucrados en un aparatoso choque a la altura del poblado de Tres Marías, en el estado de Morelos.

Esto derivó en un incendio que consumió ambas unidades y dejó un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas y 11 lesionadas.

Arden vehículos

De acuerdo con información proporcionada por Protección Civil (PC) del Estado, el encontronazo sucedió en un tramo de alta circulación vehicular.

La fuerza de la colisión provocó que las dos unidades se incendiaran de manera casi inmediata, generando una intensa columna de humo visible a varios kilómetros de distancia. El fuego se propagó con rapidez, lo que dificultó las labores de rescate.

Varias personas quedaron atrapadas entre los fierros retorcidos de las unidades siniestradas y, pese a la pronta movilización de los cuerpos de emergencia, cuatro de los ocupantes perdieron la vida en el lugar debido a la magnitud del siniestro.

Los 11 lesionados fueron atendidos de manera inicial en el sitio y después fueron trasladados a diferentes hospitales, principalmente al general de zona número 1 del IMSS en Cuernavaca.

Entre los heridos se reportan personas con quemaduras de consideración, traumatismos severos y lesiones que requirieron atención médica inmediata.

Labores de auxilio

A la zona también acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos de Cuernavaca y de la Ciudad de México, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana de la delegación Morelos, así como personal de Protección Civil (PC) municipal y estatal.

La Guardia Nacional (GN) División Carreteras implementó un operativo para resguardar la zona y coordinar el tránsito, ya que la vialidad permaneció cerrada durante varias horas mientras se llevaban a cabo las labores de auxilio y retiro de los vehículos calcinados.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos inició las diligencias correspondientes para el levantamiento de los cadáveres y la integración de la carpeta de investigación, con el objetivo de deslindar responsabilidades y determinar las causas exactas del fatal accidente.

Autoridades reiteraron el llamado a los automovilistas a extremar precauciones al transitar por este tramo carretero, considerado de alto riesgo por su constante flujo vehicular y condiciones geográficas.