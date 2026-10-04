Tragedia: riña familiar deja un muerto y dos heridos

Una riña entre integrantes de una familia terminó en tragedia durante la mañana del sábado en calles del barrio Los Olvidados, ubicado en el municipio de Palenque, donde un hombre perdió la vida y otros dos resultaron lesionados.

El enfrentamiento sucedió sobre la 6.ª avenida Sur, entre las calles Chiapas y Nuevo México, sitio al que se movilizaron distintas corporaciones de seguridad luego de recibir el reporte al número de emergencias 911 sobre una violenta trifulca.

Discusión se sale de control

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, una discusión entre familiares habría subido de tono hasta convertirse en una pelea física.

Posteriormente, durante la confrontación presuntamente fueron utilizadas armas blancas, dejando como consecuencia el saldo fatal.

Uno de los involucrados recibió varias heridas y tuvo que ser trasladado de emergencia al hospital general, debido a que su estado de salud fue reportado como crítico, así que se encontraba bajo observación médica.

El segundo lesionado fue atendido por los cuerpos de auxilio en el lugar de los hechos. Su condición fue reportada como estable y fuera de peligro, de acuerdo con los primeros informes.

Tras la agresión, elementos de diferentes corporaciones policiacas desplegaron un operativo en los alrededores para asegurar el área y evitar nuevos incidentes.

Presunto culpable

De manera preliminar se informó que un individuo, señalado como presunto responsable del ataque, se habría refugiado dentro de un domicilio particular, donde permaneció atrincherado mientras los agentes establecían un perímetro de seguridad.

Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes para tratar de ubicar y detener al presunto agresor, además de preservar el sitio en donde ocurrió el homicidio para permitir la intervención de los peritos.

Personal de la Fiscalía General del Estado deberá determinar mediante las investigaciones cómo inició la disputa y establecer las responsabilidades por la muerte y las lesiones ocasionadas durante la riña familiar que terminó en tragedia.