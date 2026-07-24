Trágica volcadura de un transporte público

Un fatal accidente carretero enlutó a habitantes de San Juan Cancuc, luego de que una camioneta del servicio de transporte público ejidal volcara en la comunidad Cruz Chilololja, dejando como saldo una persona fallecida, tres lesionadas y cuantiosos daños materiales.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad pertenecía a una cooperativa de transporte de la región y, además de pasajeros, trasladaba una carga de frutas cuando ocurrió el percance.

Falla mecánica

Las primeras versiones señalan que el conductor presuntamente perdió el control del vehículo debido a una falla mecánica en el sistema de frenos, provocando que la camioneta saliera del camino y terminara volcada.

Tras el accidente, habitantes de la comunidad y automovilistas que transitaban por la zona acudieron para auxiliar a las víctimas mientras llegaban los cuerpos de emergencia.

Paramédicos brindaron atención prehospitalaria a los sobrevivientes y trasladaron a tres personas heridas a un hospital para recibir atención médica.

Lamentablemente, uno de los ocupantes perdió la vida debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el accidente.

De manera preliminar trascendió que la víctima era originaria de la comunidad de Cruzton, aunque su identidad aún no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes, ordenar el levantamiento del cuerpo e iniciar la carpeta de investigación que permita esclarecer las causas del percance y deslindar responsabilidades conforme a la ley.