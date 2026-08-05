Trágica volcadura: un muerto, el saldo

Un trágico accidente carretero cobró la vida de una persona y dejó a otra gravemente lesionada la mañana del martes, luego de la volcadura de una camioneta sobre la carretera federal Tonalá-Pijijiapan.

El percance ocurrió a unos metros de la subestación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en el desvío que va hacia la bahía Paredón en el kilómetro 73+500.

Los automovilistas que transitaban por la zona observaron una camioneta Toyota de color gris volcada fuera de la carpeta asfáltica y dieron aviso al número de emergencias 911.

Deceso y herido

En respuesta al reporte, paramédicos de Protección Civil se movilizaron al sitio para brindar atención a los ocupantes de la unidad.

Durante la valoración médica confirmaron que una de las víctimas ya no presentaba signos vitales, mientras que la otra persona sufrió lesiones de gravedad, por lo que fue estabilizada en el sitio y trasladada de urgencia a un hospital para recibir atención médica especializada inmediata.

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos implementaron un operativo para resguardar el área, controlar la circulación vehicular y realizar el peritaje correspondiente con el fin de determinar la mecánica del accidente.

Se presume que fue derivado de una mala maniobra o falla mecánica; además, al parecer uno de los pasajeros salió proyectado contra el asfalto.

Semefo

Más tarde, personal de Servicios Periciales y agentes ministeriales llevaron a cabo el procesamiento de la escena y ordenaron el levantamiento del cadáver para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley.

Hasta el cierre de la edición las autoridades no habían dado a conocer la identidad de la persona fallecida ni las causas que originaron la volcadura, por lo que las investigaciones continúan para esclarecer lo sucedido.