Trágico accidente: dos muertos y seis heridos

Dos personas sin vida y seis lesionadas fueron el saldo preliminar de un fatal percance en el que se vieron involucrados un tráiler y una combi de pasaje, el martes en la mañana en el tramo carretero Tapachula-Viva México.

Fue a la altura de la pensión de tráileres conocida como La Cascada en donde ocurrió el accidente que movilizó a los cuerpos de emergencia y de seguridad que auxiliaron a los heridos, los cuales fueron trasladados a diversos hospitales para después iniciar con las pesquisas.

Refirieron que un tractocamión con cabezal blando y plataforma roja circulaba de Tapachula hacia Viva México, pero el chofer, al pretender ingresar a una pensión, acabó estrellándose de frente contra el colectivo de la empresa Cigarroa Hermanos, que cubría la ruta de Mazatán a Tapachula.

Mortal impacto

Ante el violento encontronazo, la combi dio varias vueltas y derribó dos postes de alumbrado público.

A consecuencia de ello, un par de pasajeros perdió la vida de forma instantánea; en tanto, seis —incluyendo al chofer— resultaron malheridos.

Se dijo que el conductor del tráiler al percatarse de la tragedia dejó abandonada la unidad, atravesada sobre la vía de comunicación para darse a la fuga con rumbo desconocido.

Paramédicos de Protección Civil (PC), Cruz Roja Mexicana y Servicios Auxiliares de Emergencia (SAE) atendieron a los lesionados, entre ellos a Catalina “N” (40 años), Blanca Estela “N” y al colectivero de nombre Hernán “N” (52), quienes fueron reportados más tarde como graves de salud en el hospital.

Fallecidos

De los dos fallecidos no se revelaron sus identidades, siendo levantados por personal de Servicios Periciales que los trasladaron al Servicio Médico Forense (Semefo) para practicarles la necropsia de ley.

Además, esperarían que sus familiares acudieran a identificarlos, aunque se indicó que tenían su domicilio en el ejido Buenos Aires, del municipio de Mazatán.

A causa del lamentable choque, la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio culposo en contra de quien resulte responsable.

Durante varias horas la circulación en la zona se vio afectada mientras se realizaban las maniobras para levantar las unidades involucradas, las cuales fueron trasladadas a un corralón oficial para ser puestas a disposición de las autoridades competentes.