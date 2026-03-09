Trágico accidente salda con motorista fallecido

Una persona sin vida y daños materiales por varios miles de pesos es el saldo de un trágico accidente ocurrido este domingo en el tramo carretero de Acacoyagua a Mapastepec, en el que se vieron involucrados un vehículo y una motocicleta.

Fue a la altura de la comunidad Sesecapa en donde ocurrió el percance y tras el aviso del mismo, se movilizaron los cuerpos de seguridad y de emergencia que tomaron conocimiento de los hechos.

Cómo fue el percance

Se dijo que un vehículo particular y una motocicleta se impactaron, quedando el conductor de esta última tendido sobre la cinta asfáltica, quien al ser revisado por paramédicos ya no contaba con signos vitales, al haber presentado severas lesiones y fracturas, entre estas craneoencefálicas.

A su vez, el conductor del vehículo ante el fuerte impacto pierde el control, se sale de la carretera y queda incrustado entre una alcantarilla, a un costado de la cinta asfáltica.

Elementos de las distintas corporaciones policiacas acudieron para acordonar la zona, mientras que se realizaba el levantamiento del cuerpo de la persona que perdió la vida y se procedía al retiro de las unidades involucradas.

Hasta el momento, el ahora occiso permanece en calidad de desconocido, mientras que no se estableció si entre los ocupantes del vehículo resultaron personas lesionadas ni tampoco si el conductor fue detenido.

Por los hechos fueron iniciadas las averiguaciones correspondientes para esclarecer la forma en que ocurrió el percance y deslindar las responsabilidades.