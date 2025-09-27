Trágico choque: un niño muerto y ocho heridos

Un menor sin vida y ocho personas lesionadas fue el saldo de un fatal accidente ocurrido sobre la 20.ª calle Oriente entre 1.ª y 3.ª avenida Sur de Tapachula, entre un vehículo particular y una combi de transporte público, la cual quedó volcada.

La mañana del viernes ocurrió el aparatoso percance, por lo que se movilizaron los cuerpos de emergencia y de seguridad que durante varias horas mantuvieron acordonada la zona, mientras se realizaban las diligencias.

Asimismo, se estableció que los conductores de las dos unidades fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades ministeriales.

Aparatosa colisión

El reporte indicó que un vehículo Suzuki de color rojo, que se desplazaba sobre la 3.ª Sur, intentó incorporarse hacia la 20.ª Oriente, pero el conductor lo hizo sin precaución e impactó justo a la mitad al colectivo de la ruta Emiliano Zapata-Benito Juárez-Centro.

A consecuencia del fuerte choque la unidad de pasaje terminó volcada, por lo que un menor de edad, que iba acompañado de sus familiares, quedó prensado entre la combi y el pavimento.

A pesar de que fue atendido por los cuerpos de auxilio establecieron que ya no contaba con signos vitales.

Además, ocho personas que viajaban como pasajeros resultaron lesionadas y fueron auxiliadas por paramédicos de Protección Civil (PC), Cruz Roja Mexicana, Servicios Auxiliares de Emergencia (SAE) y el Club de Auxilio y Rescate de Chiapas (Carch), que los trasladaron a distintos hospitales.

Elementos de la Guardia Estatal Preventiva, de la Guardia Nacional (GN), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) acordonaron la zona y detuvieron a los conductores de las unidades involucradas en el percance.

Durante varias horas la vialidad en la zona fue interrumpida, tiempo en el cual las autoridades llevaron a cabo las labores de rescate, además de los peritajes y el levantamiento del cadáver del niño fallecido para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde le practicarán la necropsia de ley.

Los daños materiales por el siniestro fueron por varios miles de pesos, por ello ambas unidades fueron trasladadas a un corralón oficial y puestas a disposición del Ministerio Público (MP).

Por estos hechos fue iniciada una carpeta de investigación que permanecerá abierta mientras se deslindan las responsabilidades.