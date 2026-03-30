Trágico domingo: un muerto y dos heridos en choque

La conocida Curva del Diablo, ubicada sobre la carretera federal Palenque-Catazajá, volvió a ser escenario de un fatal accidente la tarde del domingo, dejando como saldo preliminar una persona sin vida y al menos dos lesionadas.

El hecho generó consternación entre automovilistas y habitantes de la zona, por la magnitud del mismo.

Colisión frontal

De acuerdo con datos recabados en el lugar y fuentes consultadas, el percance sucedió en el tramo antes mencionado, caracterizado por su peligrosidad debido a la pronunciada curva.

En ese punto, una motocicleta y una camioneta colisionaron de manera frontal, al parecer porque uno de los involucrados invadió el carril contrario, provocando que los ocupantes de la unidad de dos llantas salieran proyectados sobre la carpeta asfáltica.

El conductor de la motocicleta falleció de manera instantánea. Fue identificado como Miguel Ángel “N” (28 años), originario de Palenque y de profesión médico veterinario zootecnista (MVZ).

Su cuerpo quedó tendido a un costado de la unidad, mientras que esta presentó severos daños por lo brutal del impacto.

El acompañante de la motocicleta resultó con lesiones de gravedad, entre ellas golpes contusos, heridas abrasivas y posibles fracturas, por lo que fue atendido por paramédicos de Protección Civil, quienes lograron estabilizarlo y trasladarlo de urgencia al hospital general de Palenque.

En el lugar también fue atendida una mujer, identificada como Ernestina “N”, con domicilio en la colonia Pakal Ná, quien recibió atención prehospitalaria tras presentar diversas contusiones.

Trascendió que el conductor de la camioneta involucrada se retiró del lugar después del choque, por lo que autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para dar con su paradero y deslindar responsabilidades conforme a la ley.

Elementos de la Guardia Estatal Preventiva acudieron como primeros respondientes, asegurando la zona y coordinando las labores de auxilio.

Posteriormente, personal del Ministerio Público y peritos de la Fiscalía de Distrito Selva realizaron el levantamiento del cuerpo y las diligencias periciales para esclarecer las circunstancias del percance.

Cabe señalar que este tramo carretero ha sido escenario de múltiples accidentes, por lo que autoridades reiteraron el llamado a los conductores a extremar precauciones, respetar los límites de velocidad y manejar con responsabilidad para evitar más tragedias.