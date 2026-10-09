Tráiler acaba entre la maleza tras chocar

Con severos daños en su estructura terminó un tráiler que la mañana del jueves se accidentó sobre la carretera Tonalá-Pijijiapan, luego de impactarse contra la barra de contención.

Solo daños

El percance se registró a la altura del kilómetro 127+900, en la demarcación del municipio de Pijijiapan, donde —por causas que aún no han sido esclarecidas— el chofer habría perdido el control del tractocamión y se estrelló contra la protección metálica instalada a un costado de la vía.

A consecuencia del impacto, la pesada unidad salió de la cinta asfáltica y quedó entre la maleza, con daños materiales de consideración. La fuerza de la colisión dejó al vehículo severamente afectado, principalmente en la parte del cabezal.

Pese a lo aparatoso del percance, los primeros reportes no daban cuenta de personas lesionadas.

Causas desconocidas

Hasta el momento tampoco se han precisado las circunstancias que provocaron que el trailero abandonara la vía de comunicación, sin embargo, se presume que el exceso de velocidad y una mala maniobra pudieron provocarlo.

Serán las autoridades correspondientes las encargadas de llevar a cabo las diligencias necesarias para determinar cómo ocurrió el choque y deslindar responsabilidades en las próximas horas.