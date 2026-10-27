Tráiler arrolla a moto y mata a una mujer

El saldo de un trágico accidente fue de una mujer muerta y una lesionada, cuando un tráiler —cuyo chofer no detuvo su marcha y se dio a la fuga— arrolló una motocicleta en el municipio de Tapachula.

Los hechos ocurrieron sobre el libramiento Sur Oriente, a la altura del acceso al fraccionamiento Los Palacios II, lo que movilizó a los cuerpos de seguridad y de emergencia.

Atropelladas

Las mujeres se desplazaban de oriente a poniente en una motocicleta Italika de color gris con azul, cuando de repente, la unidad de carga prácticamente les pasó encima.

De acuerdo con el reporte, en el lugar quedó el cuerpo sin vida de Concepción “N”, mientras que Ana “N” presentaba lesiones severas, por lo cual tuvo que ser auxiliada y trasladada de urgencia a un hospital en donde se reporta como grave de salud.

Personas que circulaban por la zona dieron parte al número de emergencias 911.

Rápidamente acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y elementos de las corporaciones policiacas estatal y municipal, así como de la Guardia Nacional, que acordonaron la zona para evitar otro percance.

A su vez, personal de Servicios Periciales procedió al levantamiento del cadáver para llevarlo al Servicio Médico Forense (Semefo) y practicarle la autopsia de ley.

Por ello, fue iniciada la carpeta de investigación correspondiente para tratar de localizar el paradero del tráiler involucrado.