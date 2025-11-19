Tráiler arrolla a mujeres en motoneta y las lesiona

Con lesiones leves resultaron dos mujeres al ser impactada la motocicleta en que se desplazaban por un tráiler, sobre el libramiento Sur de Tapachula.

Fue a la altura de la Escuela de Enfermería donde ocurrió el percance, cuando al parecer estas se incorporaron hacia el libramiento, sin percatarse de la circulación de la pesada unidad que las impactó, quedando la motocicleta prácticamente abajo del tráiler.

Afortunadamente las dos mujeres solamente sufrieron golpes y lesiones menores, según determinaron los paramédicos del Grupo de Servicios Auxiliares de Emergencia (SAE) que acudieron para brindarles la atención, sin necesidad de trasladarlas a un hospital, situación que se dijo, harían sus familiares.

Elementos de la Guardia Estatal de Vialidad hicieron su arribo para iniciar con las diligencias correspondiente y deslindara las responsabilidades.

Se dijo que fue el conductor del tráiler quien solicitó los servicios de emergencia, al percatarse que había impactado la motocicleta, aunque afortunadamente en la zona donde ocurrió el percance es de baja velocidad y eso evitó un desenlace fatal.