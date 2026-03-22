Tráiler atropella a una motocicleta; un deceso

Un motociclista perdió la vida y otro resultó seriamente lesionado al ser impactados por un tráiler cuando circulaban sobre el tramo carretero de Tapachula a Puerto Madero.

Los hechos ocurrieron a la altura de la comunidad Los Toros, por lo que las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades conforme a la ley.

Se dijo que un tráiler con cabezal blanco, sin caja seca o remolque, era conducido a exceso de velocidad y al cruzar los topes no redujo la marcha, colisionando en la parte trasera la motocicleta Italika de color rojo.

Las dos personas que viajaban en la unidad salieron proyectadas por varios metros, resultando sin vida de forma instantánea un joven identificado como Inocente “N” (25 años) y su acompañante, conocido como “J”, quien quedó con lesiones de gravedad.

Paramédicos de Protección Civil atendieron al lesionado que fue trasladado de emergencia al hospital regional, en donde su estado de salud se reporta como delicado.

Elementos de las corporaciones policiacas acordonaron la zona del trágico percance para proceder a realizar las diligencias y personal de Servicios Periciales realizara el levantamiento del cadáver para su traslado al Semefo.

Se indicó que en la zona hay cámaras de seguridad que podrían aportar información para el esclarecimiento de los hechos. No se aclaró si el chofer del tráiler fue detenido.