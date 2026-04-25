Tráiler cementero queda llantas arriba

Crisis nerviosa y cuantiosos daños materiales fueron el saldo de un accidente durante la madrugada del viernes en la vía federal dentro de la demarcación del municipio de Ocozocoautla. Todo parece indicar que una falla mecánica o el exceso de velocidad habrían sido las causas del percance.

Trascendió que minutos después de las 03:00 horas, usuarios del tramo carretero Jiquipilas-Ocozocoautla habrían reportado el incidente que involucraba a un tráiler.

Había volcado en unas curvas pasando el basurero municipal de la localidad, con material de construcción que acabó disperso a un costado de la vía. Presuntamente al entrar en una curva, la carga lo dominó porque iba velozmente.

Trataron de rapiñar

Por ello, algunos colonos se acercaron para brindar el apoyo al chofer y mantenerse a la espera de autoridades; sin embargo, otras personas trataban de cometer actos de rapiña, por lo cual rápidamente solicitaron la ayuda a los números de emergencias.

Finalmente, el conductor fue entrevistado por elementos de la Guardia Nacional para conocer el contexto de lo ocurrido, además de entablar el diálogo con un grupo de gente que intentaba robar el material para la construcción.

Para evitar que la mercancía fuera hurtada, les recordaron que hacerlo incurría en un delito, procediendo a colocar traficonos y pedir la presencia del servicio de grúa con plataforma.