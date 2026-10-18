Tráiler colisiona a 14 vehículos varados por accidente en autopista

Un trágico accidente múltiple registrado el sábado en la autopista San Cristóbal de Las Casas-Tuxtla Gutiérrez dejó vehículos destrozados, más de una decena de personas lesionadas y, de acuerdo con los reportes preliminares, dos víctimas mortales, entre ellas un bombero que se encontraba auxiliando a los involucradas en un percance anterior.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 08:00 horas en el kilómetro 41, a la altura de la segunda curva en la demarcación sancristobalense, donde inicialmente una camioneta se estrelló en una unidad Toyota Hiace de transporte colectivo.

Carambolazo

El primer encontronazo —al parecer frontal por invasión carril, derivado de la falta de precaución al rebasar— provocó que varios pasajeros resultaran heridos y que unidades de emergencia, bomberos y policías de caminos se movilizaran para atender a los afectados.

Mientras se desarrollaban las labores de auxilio y varios vehículos permanecían detenidos sobre la carretera, un tractocamión de la marca Kenworth de color rojo presuntamente no logró frenar a tiempo y embistió a las unidades que se encontraban en la zona.

Las primeras versiones apuntan a una posible falla en los frenos, aunque las causas deberán ser establecidas por las autoridades.

El impacto involucró a 14 vehículos, entre ellos una camioneta Nissan NP300, un camión de bomberos Dodge RAM, dos Nissan Versa, dos Volkswagen Jetta, un Chevrolet Aveo, una Chevrolet Silverado, dos camionetas Nissan Urvan de transporte colectivo y el propio tráiler.

Rescatista murió

Entre las víctimas mortales —preliminarmente se dijo que fueron dos, aunque extraoficialmente se hablaba de cuatro— se encuentra Javier “N”, bombero de San Cristóbal de Las Casas, quien perdió la vida mientras participaba en las labores de atención a los afectados por el primer incidente.

Su fallecimiento causó consternación entre sus compañeros y en la comunidad a la que prestaba servicio.

Asimismo, se dijo que más tarde murió una persona identificada como Antonio “N”, por traumatismo craneoencefálico severo.

La emergencia movilizó a elementos de Protección Civil, Cruz Roja Mexicana, Bomberos, rescatistas voluntarios y corporaciones policiacas, quienes brindaron atención prehospitalaria y trasladaron a los heridos a distintos servicios médicos.

Lista de lesionados

De acuerdo con un reporte de ingresos hospitalarios, al menos 12 personas policontundidas fueron llevadas al hospital de Las Culturas.

Entre ellas se encontraban Guadalupe López Cruz (48 años), Alan de Jesús Ruiz Cameras (19), Reymundo Gómez López (23), Iván de Jesús Alcázar Camposeco (50), José Felipe Martínez Gómez (50), Guadalupe Gómez Reyes (27), Alfonso Girón Hernández (42), José Alfredo Jiménez Cruz (33), Pablo Armando Pérez Paniagua (22) y Antonio Méndez López (48).

Además, dos hombres fueron internados sin ser identificados, por el momento. Varios de los heridos fueron reportados como graves de salud.

Las autoridades y los servicios de emergencia continuaron con las labores de atención, identificación y recopilación de información para esclarecer lo ocurrido.

Al lugar acudió el agente del Ministerio Público, de la Fiscalía Regional Altos, para llevar a cabo las pesquisas correspondientes y dar fe de los hechos.

Debido a que las cifras iniciales podían actualizarse conforme avanzaran las diligencias, el saldo definitivo del accidente quedó pendiente de confirmación oficial.

El percance provocó afectaciones a la circulación en uno de los principales accesos carreteros a la gélida ciudad de San Cristóbal de Las Casas.

Hasta el medio día del sábado permanecía cerrada por el cemento esparcido en la vía de comunicación, así como los restos de los vehículos.