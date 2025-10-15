Tráiler embiste a motos; un muerto, el saldo

Un elemento de la Secretaría de Marina-Armada (Semar) de México perdió la vida y dos resultaron lesionados al ser impactadas las motocicletas en las que se desplazaban por un tráiler, esto sobre el libramiento Sur Oriente de Tapachula durante la tarde del martes.

Atropellados

Fue a la altura del fraccionamiento Los Palacios en donde ocurrió el fatal accidente cuando presuntamente el chofer de la pesada unidad de color rojo, aparentemente invadió el carril contrario y atropelló a los motoristas.

Como consecuencia del brutal impacto, uno de ellos —identificado como Joaquín “N”, originario de la comunidad Mixcum del municipio de Cacahoatán— murió de forma instantánea debido a que fue aplastado por una de las llantas del tractocamión.

Los otros dos resultaron lesionados y tuvieron que ser auxiliados por paramédicos de Protección Civil, de Servicios Auxiliares de Emergencia (SAE) y de la Armada de México, quienes los trasladaron de urgencia a un hospital para su atención médica especializada.

Trailero detenido

A su vez, el lugar donde sucedió el percance fue acordonado por elementos de las corporaciones policiacas y el conductor del tráiler fue detenido para ser puesto a disposición de las autoridades ministeriales que determinarán su situación jurídica.

Personal de Servicios Periciales procedió al levantamiento del cadáver del militar naval fallecido para ser trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde le practicarán la autopsia de ley.

Asimismo, a su vez se inició la carpeta de investigación correspondiente por el delito de homicidio imprudencial y lesiones en tránsito de vehículo.

Se indicó que en el choque también se vio involucrado un taxi, el cual fue colisionado por una de las motocicletas luego de que esta recibiera el fuerte golpe del tráiler.

Las autoridades indicaron que se encuentran abiertas las pesquisas para determinar las causas exactas del accidente.