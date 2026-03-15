Tráiler embiste a seis vehículos en libramiento

Un aparatoso accidente múltiple se registró el mediodía del sábado sobre el libramiento Sur, a la altura del crucero con el bulevar Andrés Serra Rojas, en la capital chiapaneca, donde un tráiler embistió al menos seis vehículos particulares, dejando como saldo cuatro personas lesionadas, entre ellas un menor de edad.

Accidente múltiple

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió alrededor de las 12:24 horas cuando el chofer de la pesada unidad circulaba presuntamente a exceso de velocidad en el sentido de poniente a oriente.

Al aproximarse al puente ubicado en este sector, el operador no se habría percatado de que el tráfico se encontraba parcialmente detenido, por lo que intentó frenar de manera repentina.

Sin embargo, debido al peso del tráiler y a la velocidad con la que se desplazaba, no logró detener la marcha a tiempo.

La pesada unidad acabó estrellándose contra varios vehículos que se encontraban delante de él, provocando una carambola que involucró al menos seis automóviles particulares.

El fuerte choque generó momentos de tensión entre automovilistas y transeúntes que presenciaron el incidente.

Tras el percance, algunos de los ocupantes resultaron con golpes y crisis nerviosa. Cuatro personas presentaron lesiones de consideración, entre ellas un menor de edad.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil, Cuerpo de Bomberos y agentes de Tránsito y Vialidad Municipal, quienes se encargaron de acordonar el área, brindar apoyo a los afectados y dirigir la circulación para evitar otro accidente.

Lesionados

De acuerdo con información recabada en el sitio, los heridos fueron trasladados por sus propios familiares a distintos hospitales particulares de la ciudad para recibir atención médica.

El accidente provocó severas afectaciones al tránsito vehicular en uno de los puntos con mayor flujo de la ciudad, por lo que las autoridades implementaron un operativo vial mientras se realizaban las diligencias correspondientes y el retiro de las unidades involucradas.

Finalmente, cerca de una hora después, la vialidad fue restablecida de manera paulatina en el libramiento Sur, mientras las autoridades continuaban con las investigaciones para determinar las responsabilidades del conductor del tráiler.

Asimismo, en un comunicado la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) dio a conocer que auxilió a los afectados.

Esto luego de un reporte al C5 Escudo Pakal, por lo que acudieron de manera puntual al lugar de los hechos con el fin de dar la ayuda a las personas que iban abordo de los vehículos siniestrados: Volkswagen Vento, color gris; Chevrolet de color gris; Seat Toledo de color gris y una Nissan X-Trail de color azul.