Tráiler es consumido por el voraz fuego

Momentos de tensión y angustia vivió el operador de un tráiler al ver cómo el fuego se esparcía en todo su vehículo, esto durante las últimas horas de la noche del jueves en la vía cuota en el municipio de Ocozocoautla.

Se dijo que al parecer todo indicó, según informes de la corporación de auxilio, que una falla mecánica habría iniciado el incendio.

Siniestro

Trascendió que minutos antes de las 21:00 horas, personal de monitoreo en la caseta de cobro Ocozocoautla-Arriaga —en la demarcación del primer municipio— fue alertado por los usuarios.

Uno de los reportantes señaló que una pesada unidad de carga tenía un conato de incendio sobre el kilómetro 181+950, mencionando que había peligro inminente para el conductor.

Sofocan llamas

Por ello, los elementos de Protección Civil (PC) se constituyeron al lugar del siniestro de prisa, iniciando el combate de las voraces llamas que ya habían causado severos estragos en la cabina del tractocamión, así como en la parte de la caja seca y en el interior del motor, el cual despareció en su totalidad.

Luego de lo anterior, el personal de socorro pudo sofocar el fuego y continuó enfriando el área para evitar la reignición.

Asimismo, mantuvo cerrada la zona en tanto se concluían las labores. Posteriormente, el servicio de grúa con plataforma retiraría los restos del tráiler de la transitada vialidad.