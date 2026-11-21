Una mujer lesionada y daños materiales de muy alta consideración dejó como saldo un fuerte accidente sobre el libramiento Sur Poniente de Tapachula, lo cual movilizó a los cuerpos de rescate y de seguridad.

A la altura del lugar conocido como La Gravera, un tráiler impactó en la parte trasera de un vehículo Volkswagen color blanco, el cual terminó sobre el camellón central.

La parte trasera de este último quedó prácticamente destrozada producto del fuerte impacto, mientras que el conductor de la pesada unidad siguió su marcha hasta detenerse en una gasolinera cercana.

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Se dijo que una mujer conducía el automóvil sedán, pero al parecer por el exceso de velocidad en una curva perdió el control y cruzó el camellón central, quedando en el carril de sentido contrario.

Por ese motivo, el conductor del tráiler color azul con caja seca, no pudo frenar y lo impactó.

Consecuencia de ello, una mujer que viajaba como copiloto del automóvil resultó lesionada, siendo trasladada a una clínica particular, mientras que la conductora sufrió crisis nerviosa.

Se indicó que el chofer del tráiler fue alcanzado por una patrulla y quedó bajo resguardo de las autoridades, en tanto se realizan las investigaciones y se determinan las responsabilidades.