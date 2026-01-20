Tráiler invade carril y mata a motorista

Un joven perdió la vida y tres resultaron lesionados al ser impactados por un tráiler sobre el tramo carretero Huixtla-Motozintla, en la demarcación del primer municipio, cuando se desplazaban en dos motocicletas.

Se dijo que la pesada unidad no detuvo su marcha, por lo que las autoridades iniciaron las investigaciones para tratar de localizarlo.

Invasión de carril

Fue en una curva a la altura de la entrada hacia la colonia Piedra Canoa, en donde ocurrió el percance cuando el tractocamión al parecer invadió el carril contrario y embistió a las dos motocicletas en donde iban cuatro personas.

Uno de los conductores perdió la vida en el lugar de los hechos, mientras que los tres lesionados fueron auxiliados y trasladados de urgencia a un hospital para su atención médica especializada inmediata.

Una de las unidades en la que iba el ahora fallecido, fue arrastrada varios metros hasta quedar fuera de la carpeta de asfalto.

Pesquisas

Elementos de las diversas corporaciones policiacas acudieron a la zona y acordonaron el área, mientras se levantaban los indicios para comenzar con las pesquisas.

El cuerpo del motociclista fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde le practicarán la necropsia de ley para posteriormente ser entregado a sus familiares y sea sepultado conforme a sus costumbres.