Tráiler sale de vía de cuota SCLC

Un tráiler cargado de material para la construcción se salió de la carretera San Cristóbal de Las Casas-Tuxtla Gutiérrez, a la altura del kilómetro 32, aunque afortunadamente el conductor resultó ileso.

El hecho ocurrió la mañana de este miércoles, donde se dio a conocer que el conductor de la pesada unidad perdió el control del volante, lo que originó que saliera de la carretera.

Labores

Al lugar acudió personal paramédico, quien reportó que no hubo personas lesionadas, únicamente daños materiales en la unidad.

Posteriormente realizaron los trabajos para retirar tanto la unidad pesada como la carga. Personal de una empresa de grúas realizó las maniobras de rescate y remolque.

Para la realización de las labores fue necesario reducir la circulación para permitir el movimiento de la maquinaria.