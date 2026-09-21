Tráiler se incendia tras chocar contra camioneta

Un tráiler terminó completamente consumido por el fuego luego de verse involucrado en un percance con una camioneta sobre la carretera Las Choapas-Ocozocoautla, durante la mañana del domingo.

Esto ocurrió a la altura del kilómetro 40, donde inicialmente se reportó que podría haber personas lesionadas, situación que movilizó a los cuerpos de emergencia y de seguridad.

Al lugar acudieron elementos de Caminos y Puentes Federales (Capufe), Guardia Nacional y personal de Protección Civil, quienes llevaron a cabo una inspección de la zona y posteriormente confirmaron que no había personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, el tractocamión perteneciente a la empresa Olpega era conducido por Ismael Alejandro “N” (35 años), originario de Tuxtla Gutiérrez. Tras el percance, la unidad de carga salió de la cinta asfáltica.

Al percatarse de que comenzaba a arder en llamas, el chofer logró salir de la cabina y ponerse a salvo, mientras el siniestro avanzaba sobre el vehículo.

Personal de Protección Civil trabajó en el sitio para controlar el incendio y evitar que el fuego se propagara hacia la vegetación o alcanzara otras áreas. Después de varios minutos de labores, los elementos lograron sofocarlo.

Provocó daños materiales considerables, ya que consumió prácticamente en su totalidad el tráiler. Las autoridades quedaron a cargo de las diligencias para determinar las circunstancias en que ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades en las próximas horas.