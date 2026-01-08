Tráiler se precipita a un barranco

Un tráiler volcó la madrugada de este miércoles, en la carretera de cuota San Cristóbal de Las Casas-Tuxtla Gutiérrez, a la altura del kilómetro 33, dejando al conductor con lesiones de gravedad.

Al lugar acudieron elementos de los diversos grupos de seguridad y auxilio, entre ellos de Protección Civil (PC), para atender al herido.

Perdió el control de unidad

La unidad accidentada transportaba rollos de plástico, cuyo conductor perdió el control de la unidad, lo que ocasionó que saliera de la cinta asfáltica y cayera a un barranco de aproximados 80 metros.

Elementos de Protección Civil (PC), en coordinación con la Cruz Roja de San Cristóbal y Chiapa de Corzo, Bomberos y Guardia Nacional (GN), realizaron labores de rescate para liberar al conductor, de aproximadamente de 40 años, quien fue extraído con vida mediante el uso de cuerdas y equipo especializado.

Lesionado fue trasladado al hospital de Las Culturas con probables fracturas, quedando la zona bajo resguardo de las autoridades.

Personal de la Guardia Nacional (GN), División Caminos, se hizo cargo de levantar el peritaje y agilizar el tráfico vehicular.

Personal de PC, a su vez, exhortó a los automovilistas a conducir con responsabilidad para evitar este tipo de accidentes.