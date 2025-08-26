Tráiler termina en pedazos tras chocar

Momentos de tensión sufrió el chofer de un tráiler luego de colisionar durante la madrugada del lunes en la vía de cuota que atraviesa el municipio de Ocozocoautla.

Aunque no hay una versión oficial se cree que una posible mala maniobra habría derivado en el aparatoso percance, el cual además dejó heridas en el nervioso conductor.

Fracturado

Trascendió que minutos antes de las 02:00 horas, usuarios de la autopista Ocozocoautla-Arriaga habrían dado aviso al personal de emergencia de la Cruz Roja Mexicana, con base en la caseta de cobro que monitorea la vía rápida.

Le dieron a conocer sobre la colisión de un tractocamión con caja larga en el kilómetro 85, dentro de la demarcación de Ocozocoautla; también mencionaron que había posibles lesionados.

Tras lo anterior, los socorristas rápidamente arribaron al lugar del incidente y valoraron al operador que presentaba una posible fractura de clavícula, así como diversos golpes en el cuerpo.

Dijo que no llevaba ninguna carga y que circulaba desde Tuxtla Gutiérrez hacia el municipio de Tapachula, sin lograr concluir su viaje.

Despedazado

Versiones extraoficiales señalaron que presuntamente una de las llantas de la caja climatizada habría abandonado el camino, lo cual provocó la inestabilidad de todo el vehículo e hizo que impactara contra el paredón de piedra.

Esto causó que tanto la cabina de la pesada unidad como el motor acabaran desprendiéndose y quedaran sobre el asfalto.

Posteriormente se supo que los paramédicos trasladaron al trailero al hospital más cercano, dejando bloqueada la carretera en ambos sentidos.

Cerca de 10 horas tardaron en realizarse las labores del servicio de grúas, así como la limpieza de la vía de comunicación pues había fluidos automotrices y partes del tráiler, por lo que empezaron a dar primero acceso a los vehículos de manera intermitente.