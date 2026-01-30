Tráiler vuelca en la Curva del Diablo

La peligrosa Curva del Diablo fue el lugar en donde se registró una vez más un accidente, cuando un tráiler con caja seca se salió de la carretera y volcó de forma aparatosa, dejando daños materiales de alta consideración, esto en la demarcación del municipio de Huixtla.

Sin lesionados

Fue la tarde del jueves que ocurrió el percance que movilizó a los cuerpos de seguridad que acordonaron la zona para evitar actos de rapiña, como ha ocurrido en otras ocasiones.

En tanto, paramédicos atendieron al conductor de la unidad, aunque este milagrosamente resultó ileso y únicamente tenía crisis nerviosa, pero sin necesidad de ser trasladado a un hospital.

De acuerdo con el reporte, se trataba de un tractocamión Kenworth de color blanco con caja refrigerada y placas del Servicio Público Federal, que era manejado por Carlos Alberto “N”, el cual se dirigía hacia la frontera de Ciudad Hidalgo.

Iba velozmente

Presuntamente, el chofer conducía a exceso de velocidad y al tomar la curva perdió el control, provocando que terminara volcando y quedó a un costado de la carpeta asfáltica.

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos se encargaron de iniciar el proceso relacionado con el accidente, estableciendo que únicamente hubo cuantiosos daños materiales.