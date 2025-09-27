Trailero pierde la vida en curvas de El Chimborazo

Un fatal percance ocurrió en el tramo conocido como las curvas de El Chimborazo, sobre la carretera federal Palenque-Ocosingo, cuando un tractocamión con góndola cargada de material pétreo perdió el control en pleno descenso y acabó volcado fuera de la cinta asfáltica.

Se le fueron los frenos

De acuerdo con los primeros reportes, la pesada unidad presentó una falla en el sistema de frenos mientras descendía, lo que hizo imposible que el chofer pudiera detenerla.

La fuerza del impacto provocó que el tráiler se volcara estrepitosamente, destrozando la cabina y dejando atrapado entre los fierros retorcidos al conductor, quien perdió la vida de manera instantánea debido a las múltiples lesiones sufridas.

Al lugar se movilizaron los paramédicos de Protección Civil (PC) y elementos de corporaciones policíacas, quienes confirmaron el fallecimiento del conductor luego de rescatarlo del interior de la unidad.

La zona fue acordonada para evitar riesgos adicionales, mientras se llevaban a cabo las diligencias correspondientes.

La Dirección de Seguridad en Carreteras de la Guardia Nacional (GN) tomó conocimiento del siniestro y solicitó la intervención del Ministerio Público (MP) y peritos de la Fiscalía de Distrito Selva Palenque. Tras las investigaciones iniciales se procedió al levantamiento del cadáver.

El chofer fue identificado como Gabriel “N” (50 años), originario de Comalcalco, Tabasco, cuyo deceso engrosa las estadísticas de esta peligrosa carretera, tristemente célebre por la constante en accidentes.