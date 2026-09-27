Trailero resulta herido al volcar en zona de curvas

Un tractocamión con remolque tipo caja seca terminó volcado luego de que su conductor perdiera el control mientras circulaba por la carretera Salto de Agua-Tila, en un tramo conocido por sus curvas pronunciadas.

El accidente se registró a la altura de la localidad La Curva, donde el operador —identificado como Moisés David “N” (26 años)— viajaba procedente de Yajalón con dirección al municipio de Salto de Agua.

Sale del camino

De acuerdo con los primeros reportes, al llegar a una zona de curvas el chofer habría perdido el control del pesado vehículo, aparentemente tras derrapar sobre la carpeta asfáltica. La unidad abandonó la vía de comunicación y posteriormente acabó volcada a un costado del camino.

Automovilistas que presenciaron el percance solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, por lo que minutos después arribaron elementos de la Policía Municipal y socorristas de Protección Civil.

Los paramédicos valoraron al trailero y determinaron que presentaba golpes contusos y algunas lesiones leves. Afortunadamente, no fue necesario trasladarlo a un hospital, así que permaneció en el lugar mientras se realizaban las diligencias necesarias.

El accidente generó expectación entre quienes transitaban por este tramo carretero, debido a la magnitud de la unidad siniestrada y a la posición en que quedó después de la volcadura, además de que la vialidad fue cerrada mientras se hacían las labores.

Posteriormente se informó que el tractocamión y el remolque serían retirados mediante maquinaria pesada y trasladados a un corralón, donde permanecerían bajo resguardo mientras se determinan las causas del incidente y se lleva a cabo el deslinde de responsabilidades conforme a la ley.